Мир 11 декабря 2022, 03:08 Европе указали на нанесенный антироссийскими санкциями вред Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе признал вред от антироссийских санкций для Европы РИА «Новости»

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Поддержка политики антироссийских санкций отразилась на страна Европы большим ущербом. Такими выводами бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе поделился на митинге в Вене, сообщило РИА «Новости».

По его словам, жителей Европы обманули, обещая, что введение санкций сломит Россию, однако на деле все вышло «совершенно не так». Штрахе напомнил, что в России после введения санкций доходы от продажи энергоресурсов увеличились с до 220 миллиардов. Поэтому ЕС не смог «поставить ее на колени».

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Как подчеркнул политик, в результате антироссийских санкций, Австрия причинила вред самой себе. Сейчас в стране наблюдается рост цен на электричество, газ и продукты питания.

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«Люди не знают, как они смогут обеспечить себя на протяжении следующих месяцев. Эксперты предупреждают, что в марте–апреле нас ждет волна банкротств», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что жителям Австрии грозит социальное напряжение. Штрахе призвал всех, кто несет политическую ответственность, не допустить этого.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии заявил, что страны Европы старались не замечать конфликта на Украине и теперь пришло время расплачиваться.