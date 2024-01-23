Мир 23 января 2024, 14:03 ЕС одобрил налогообложение доходов от активов России Bloomberg: страны ЕС одобрили налогообложение доходов от российских активов Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Министры иностранных дел стран Евросоюза согласились на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов в качестве альтернативы по конфискации средств. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

«Министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход в понедельник, это будет обсуждаться послами стран блока позднее на этой неделе», — указали авторы материала.

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Журналисты уточнили, что некоторые страны, в частности, Германия, намекнули на то, что выступают против конфискации российских активов из-за возможных проблем юридического характера.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее сообщал, что ЕС планирует прийти к финальным договоренностям по использованию доходов от замороженных активов России в середине февраля.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупреждал, что РФ примет зеркальные меры, если страны Запада конфискуют ее средства.