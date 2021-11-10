ЕС обсудит вопрос оплаты укрепления границ на фоне миграционного кризиса в Польше

Руководство Евросоюза должно оперативно принять решение о выделении средств на укрепление и создание дополнительной пограничной инфраструктуры. С таким заявлением на конференции в Германии выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Трансляция его выступления доступна на странице в Twitter.

Мишель заявил, что Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия в гибридной атаке на Евросоюз. На последней встрече главы государств стран ЕС приняли ответить на действия официального Минска.

«Мы попросили Еврокомиссию предложить все необходимые меры и начали обсуждение финансирования со стороны Евросоюза работ по созданию новой и укреплению действующей приграничной инфраструктуры. Это нужно сделать быстро», — подчеркнул глава Евросовета.

На прошедшем в октябре саммите лидеры Евросоюза поставили вопрос строительства заграждений на границе с Белоруссией. По итогам участники заседания решили, что работы оплатят страны, имеющие общую границу с республикой.

Власти Литвы в конце октября отчитались о начале строительства четырехметрового барьера на приграничной территории с Белоруссией. Польша установила временное заграждение из колючей проволоки.

Литва, Латвия и Польша последние несколько месяцев заявляли о росте числа мигрантов, которые переходят границу со стороны Белоруссии. Руководство европейских стран отмечало, что кризис вызван искусственно. Министр иностранных дел Литвы Агне Билотайте отмечала, что депортация беженцев организована на правительственном уровне. По ее словам, в Белоруссии действуют компании, которые автобусами свозят мигрантов к границе для дестабилизации ситуации.

На этой неделе несколько тысяч мигрантов собрались на белорусско-польской границе. Варшава направила на место военных, чтобы не допустить прохода на свою территорию. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что мигранты намерены просить убежища в странах Европы. В результате на границе начались столкновения беженцев и польских военных.