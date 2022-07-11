Литва расширила ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининград. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным литовской таможни, новые ограничения ввели в отношении древесины, цемента, промышленных химикатов на основе спирта, алкоголя.

Литовские власти с 18 июня запретили транзит подпавших под санкцию товаров в Россию. Литва объяснила, что так выполняет санкции Евросоюза.

Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что никакого запрета на поставку грузов из одного российского региона в другой быть не должно. По его словам, нужен контроль за предотвращением обхода санкций, а не блокада. Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что не готов идти на компромиссы ради уступок перед Россией.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Калининградская область не окажется в транспортной блокаде из-за отказа Литвы пропускать российские поезда через свою территорию.