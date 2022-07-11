Путин и Лукашенко обсудили «совместные шаги» в ответ на блокаду Калининграда

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили в том числе незаконные ограничения, введенные Литвой на транзит товаров в Калининград. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин и Лукашенко в разговоре коснулись вопросов торгового-экономического сотрудничества. Затронули и ограничение транзита в Калининград со стороны Литвы. В связи с этим президенты РФ и Белоруссии обсудили «возможные совместные шаги» в ответ на эти незаконные ограничения, сообщила пресс-служба администрации российского лидера.

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Условлено оставаться в тесном контакте», — сказано в сообщении Кремля.

Telegram-канал администрации президента Белоруссии «Пул Первого» в понедельник сообщил, что, помимо калининградского транзита, Лукашенко обсудил с Путиным ход спецоперации, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта и вопросы обороны двух государств.