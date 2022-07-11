facebook_pixel
    11 июля 2022, 12:55

    Путин и Лукашенко обсудили «совместные шаги» в ответ на блокаду Калининграда

    Кремль: Путин и Лукашенко обсудили незаконные ограничения Литвы на транзит в Калининград

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили в том числе незаконные ограничения, введенные Литвой на транзит товаров в Калининград. Об этом сообщили на сайте Кремля.

    Путин и Лукашенко обсудили «совместные шаги» в ответ на блокаду Калининграда

    Путин и Лукашенко в разговоре коснулись вопросов торгового-экономического сотрудничества. Затронули и ограничение транзита в Калининград со стороны Литвы. В связи с этим президенты РФ и Белоруссии обсудили «возможные совместные шаги» в ответ на эти незаконные ограничения, сообщила пресс-служба администрации российского лидера.

    «Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Условлено оставаться в тесном контакте», — сказано в сообщении Кремля.

    Telegram-канал администрации президента Белоруссии «Пул Первого» в понедельник сообщил, что, помимо калининградского транзита, Лукашенко обсудил с Путиным ход спецоперации, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта и вопросы обороны двух государств.