Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России

Евросоюз готов усилить дальнейшее давление на Россию и Белоруссию и ввести дополнительных санкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств ЕС по итогам саммита в Версале.

«Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Белоруссию. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые», — приводит ТАСС выдержки из документа.

Лидеры ЕС также призвали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины с помощью МАГАТЭ в свете российской операции в этой стране.

Специальная операция по «демилитаризации» Украины началась 24 февраля. Приказ отдал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу лидеров ЛНР и ДНР о защите населения республик Донбасса. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.

Страны Запада осудили действия России на Украине и ввели против Москвы жесткие санкциии.