16 декабря 2022, 15:55
ЕС начал отзыв лицензии на вещание четырех российских телеканалов
Попавшие в новый пакет санкций ЕС четыре российских телеканала лишатся лицензии на вещание
Власти Евросоюза начали процедуру отзыва лицензии у российских телеканалов НТВ/НТВ-Мир, Первый канал, «Россия 1» и РЕН ТВ. Все они попали в девятый пакет санкций против России.
Реклама
Решение об отказе вещания российских телеканалов в странах Европы инициировал Совет ЕС.
В официальном заявлении говорится, что решение приняли для противодействия международной кампании по дезинформации и манипулирования фактами, направленными на дестабилизацию ситуации в ЕС и соседних странах.
«Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/НТВ -Мир, „Россия 1“, РЕН ТВ и Первый канал. Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства России», — говорится в сообщении.
Авторы заявления отметили, что журналисты заблокированных телеканалов смогут продолжить работать в странах Евросоюза, снимать репортажи и брать интервью. Но вещание прекратится полностью.
Новый пакет санкций против России послы стран Евросоюза согласовали в минувший четверг, 15 декабря. Как сообщило представительство Чехии в Совете Европы, документ примут без дальнейшего обсуждения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что в списки попали 200 физических и юридических лиц, три российских банка и четыре телеканала.
Санкции
Россия
Евросоюз
Реклама
Реклама