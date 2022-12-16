Важное 16 декабря 2022, 15:55 ЕС начал отзыв лицензии на вещание четырех российских телеканалов Попавшие в новый пакет санкций ЕС четыре российских телеканала лишатся лицензии на вещание РИА «Новости»

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Власти Евросоюза начали процедуру отзыва лицензии у российских телеканалов НТВ/НТВ-Мир, Первый канал, «Россия 1» и РЕН ТВ. Все они попали в девятый пакет санкций против России.

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Решение об отказе вещания российских телеканалов в странах Европы инициировал Совет ЕС.

В официальном заявлении говорится, что решение приняли для противодействия международной кампании по дезинформации и манипулирования фактами, направленными на дестабилизацию ситуации в ЕС и соседних странах.

«Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/НТВ -Мир, „Россия 1“, РЕН ТВ и Первый канал. Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства России», — говорится в сообщении.

Авторы заявления отметили, что журналисты заблокированных телеканалов смогут продолжить работать в странах Евросоюза, снимать репортажи и брать интервью. Но вещание прекратится полностью.

Новый пакет санкций против России послы стран Евросоюза согласовали в минувший четверг, 15 декабря. Как сообщило представительство Чехии в Совете Европы, документ примут без дальнейшего обсуждения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что в списки попали 200 физических и юридических лиц, три российских банка и четыре телеканала.