Мир 08 декабря 2022, 19:03 ЕС внесет в новый пакет санкций против России товары для космической и авиаотрасли Politico: товары для космической и авиаотрасли подпадут под антироссийские санкции ЕС РИА «Новости»

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Еврокомиссия пересмотрит новый санкционный пакет против России. Чиновники намерены включить туда промышленные товары для космической и авиационной отрасли. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении редакции.

Под ограничение поставок подпадут двигатели для дронов, электронные компоненты, оборудование для химической и биологической промышленности, а также авиационные двигатели и запчасти к ним. Кроме того, запрет на продажу распространят на ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.

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Новый пакет санкций против России глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в минувшую среду, 7 декабря. Она заявила, что туда включили 200 физических и юридических лиц, три российских банка, а также четыре телеканала, чье вещание прекратят в странах Европы. По данным Politico, речь идет об НТВ / НТВ «Мир», о «России 1», РЕН ТВ и Первом канале.

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Председатель Еврокомиссии отметила, что санкции должны ограничить доступ России к беспилотникам как через прямые закупки у производителей, так и через третьи страны.

Список новых ограничений сейчас проходит обсуждение среди послов стран ЕС в Брюсселе. Голосование начнется в начале следующей недели. Пакет примут при условии, если все входящие в Европейский союз страны его поддержат.