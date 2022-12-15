Мир 15 декабря 2022, 23:50 Принятие девятого пакета санкций против России пройдет без обсуждения Постпредство Чехии в ЕС: девятый пакет санкций против России примут без обсуждения РИА «Новости»

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Согласованный послами стран Евросоюза девятый пакет санкций против России окончательно примут в ближайшую пятницу, 16 декабря, без обсуждения. Об этом сообщило постоянное представительство Чехии в Совете ЕС на своей странице в Twitter. Страна сейчас занимает пост председателя.

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В ведомстве напомнили, что послы окончательно договорились о новых санкционных ограничениях. Для принятия пакета представители стран ЕС используют «письменную процедуру». Это означает, что обсуждения и пересмотра договоренностей по ограничениям не будет.

Новый пакет санкций против России подготовила Еврокомиссия, его обсудили и утвердили послы европейских стран.

Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в списки внесли 200 физических и юридических лиц, три банка, а также четыре российских телеканала. По словам главы Еврокомиссии, новые ограничения должны закрыть доступ России к беспилотникам как через прямые закупки у производителей, так и через третьи страны.