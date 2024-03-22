Мир 22 марта 2024, 18:26 ЕС использует замороженные активы ЦБ РФ, несмотря на ответные меры России Мишель: ЕС не боится ответа России на действия с замороженными активами РИА «Новости»

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Евросоюз не боится ответных действий России из-за решений по замороженным активам российского Центробанка. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы не боимся России, поэтому принимаем меры против России и поддерживаем Украину. Мы считаем, что будет честным использовать эти доходы для Украины» — сказал он.

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Мишель заявил, что призывы к прекращению поставок оружия на Украину его шокируют, как и перспектива того, что Крым и Луганск останутся частью России. Он назвал поставки оружия для ВСУ «моральным долгом» Европы и обязанностью каждого ее жителя.

Ранее глава дипломатии Евросоюза призвал страны ЕС перестать отправлять боеприпасы всем государствам, кроме Украины.