Мир 05 марта 2023, 18:38 ЕС и НАТО назвали участниками конфликта на Украине Спикер парламента Венгрии Кевер: ЕС и НАТО вмешались в конфликт на Украине, вооружая ВСУ РИА «Новости»

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После отправки Украине боевой техники на 60 миллиардов долларов страны Европейского союза и НАТО можно назвать участниками конфликта. Таким мнением спикер парламента Венгрии Ласло Кевер поделился в эфире телеканала HirTV.

«Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине <...> смертоносные военные средства уже практически на 60 миллиардов долларов», — сказал он.

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По словам парламентария, это означает, что некоторые страны ЕС и НАТО являются участниками конфликта, только пока и не принимающих участие в сражении.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение санкций против России и поставки западного вооружения для ВСУ не остановят боевые действия на Украине. Власти Венгрии уже не первый раз призывают немедленно прекратить огонь, отмечая, что сейчас еще можно начать рациональный диалог о мирном пути решения конфликта.

США и страны Европы продолжают оказывать военную поддержку Украине. Ряд государств, включая Соединенные Штаты, занимаются отправкой танков для ВСУ. Глава Минобороны ФРГ ранее заявил, что до начала 2024 года ВСУ планируется передать более 120 танков.