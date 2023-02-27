27 февраля 2023, 08:39
Венгрия призвала осознать, что поставки для ВСУ не решат конфликт на Украине
Глава МИД Венгрии: санкции против России и поставки для ВСУ не решат украинский конфликт
Введение санкций против России и поставки западного вооружения для ВСУ не смогут остановить конфликт на Украине. С такой оценкой ситуации выступил в интервью РИА «Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Министр выразил уверенность, что главной обязанностью международного сообщества должно быть спасение жизней людей, но путь санкционного давления и снабжения ВСУ никак этому не поможет.
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«Как вы можете это сделать? Санкциями? Нет. Поставками оружия? Нет. Только миром», — сказал Сийярто,
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Он подчеркнул, что власти Венгрии призывают немедленно прекратить огонь. По его мнению, сейчас вести рациональный диалог о мирном пути решения конфликта все еще можно, хотя это сложно.
«Не скажу, что [это] безнадежно — потому что надежда есть всегда. Но эта надежда невелика», — добавил глава венгерского МИД.
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