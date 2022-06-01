Эрдоган перечислил новые страны-пособницы терроризма

Президент Турции Реджеп Эрдоган расширил ранее оглашенный им список европейских стран, правоохранительные органы которых поддерживают террористические организации. Его слова процитировал ТАСС.

Ранее Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, обвинив эти страны в пособничестве терроризму. В частности, президент Турции указал на поддержку Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений. Он напомнил, что основная цель НАТО — глобальная безопасность, а не повсеместный терроризм.

«НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций. Они защищают эти террористические организации вместе с полициями Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов», — сказал Эрдоган.

В качестве примера поддержки он рассказал, что на улицах этих стран проходили марши с демонстрацией портретов основных лиц террористических организаций.

Также Эрдоган отметил, что НАТО пока не предоставили опровержение обвинениям в пособничестве терроризму со стороны Швеции и Финляндии. О том, как Турция планирует противодействовать вступлению этих стран в альянс, рассказали журналисты RT.