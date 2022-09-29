Эрдоган заявил, что если Путин что-то задумал, он так и сделает | 360°

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Эрдоган заявил, что если Путин что-то задумал, он так и сделает

Президент Турции Эрдоган: если Путин что-то задумал, он так и сделает

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если российский лидер Владимир Путин что-то задумал, он так и сделает. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По словам политика, предстоящей встрече с Путиным он придает большое значение. Говоря о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Эрдоган заявил, что он беспокоится о том, что эти территории войдут в состав РФ.

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«Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии», — отметил президент Турции.

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Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Путиным. Он рассчитывает обсудить вопрос украинского кризиса в четверг, 29 сентября.

В течение пяти дней в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходил референдум по вопросу вступления регионов в состав России. Голосование признали состоявшимся 27 сентября. Большинство местных жителей захотели воссоединиться с Россией. Главы ДНР и ЛНР уже отправились в Москву для согласования процедуры включения регионов в состав страны.

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

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