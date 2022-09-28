Главы республик Донбасса выехали в Россию | 360°

Мир 28 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Главы республик Донбасса выехали в Россию Главы ЛНР и ДНР Пасечник и Пушилин выехали в Москву для завершения процесса вхождения в РФ РИА «Новости»

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Главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин отправились в Москву для согласования процедуры вхождения регионов в состав России. Об этом написало РИА «Новости».

«Нужно юридически оформить процедуру в российской Госдуме, потом Совете Федерации, а затем заключить финальный договор», — рассказал Пушилин.

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После этого, уточнил он, ДНР станет полноправным субъектом Российской Федерации на правах проведенного референдума.

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«Нам всем очень нужна общая победа, дальше пойдет развитие и созидание», — добавил глава республики.

Пресс-служба правительства ЛНР сообщила, что Пасечник уже направился в Москву.

«Пасечник отправился в Москву для завершения юридической части вхождения республики в состав Российской Федерации», — заявили в кабмине.

Референдумы о вступлении ЛНР и ДНР в состав России прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% протоколов стало известно, что за присоединение к России высказались 98,42% голосовавших в ЛНР, в ДНР — 99,23%.

Также в Херсонской области за вхождение в состав России проголосовали 87,05% жителей, в Запорожской области — 93,11%.

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