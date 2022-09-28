Эрдоган запланировал созвониться с Путиным 29 сентября | 360°

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Эрдоган запланировал созвониться с Путиным 29 сентября

Президент Турции Эрдоган захотел созвониться с Путиным по украинскому кризису 29 сентября

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он рассчитывает обсудить вопрос украинского кризиса в четверг, 29 сентября.

«Завтра, надеюсь, мы переговорим с господином Путиным по украинскому кризису, по референдумам», — привело слова Эрдогана РИА «Новости».

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Ранее турецкий лидер отмечал, что считает своей целью организацию встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Устроить переговоры он хочет в ближайшее время. Как подчеркнул Эрдоган, Турции удалось добиться значительных успехов в дипломатической сфере. Она продолжает поддерживать контакты и с Россией, и с Украиной.

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В течение пяти дней в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходил референдум по вопросу вступления регионов в состав России. Голосование признали состоявшимся 27 сентября. Большинство местных жителей захотели воссоединиться с Россией. Главы ДНР и ЛНР уже отправились в Москву для согласования процедуры включения регионов в состав страны.

Реджеп Эрдоган

Переговоры

Владимир Путин

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