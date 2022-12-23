Мир 23 декабря 2022, 18:42 Эрдоган указал на высокий уровень контактов Турции с Россией и Украиной Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит контакты с РФ и Украиной на высоком уровне РИА «Новости»

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Турция держит курс на поддержку дипломатических контактов с Россией и Украиной на самом высоком уровне. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, написал ТАСС.

В канцелярии лидера страны сообщили, что на переговорах речь шла о турецко-голландских отношениях, стороны затронули и региональные вопросы.

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«Президент Эрдоган подчеркнул, что продолжает дипломатические контакты с Россией и Украиной на самом высоком уровне», — отметили в сообщении.

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Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Украине пообещали отправить дополнительные грузы гуманитарной помощи от Турции в зимние месяцы.

Турецкий лидер также прокомментировал инициативу по расширению товаров для экспорта по зерновому коридору. Он отметил, что готов оказать помощь в организации зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

При этом Эрдоган напомнил о посреднической роли Турции в конфликте между Россией и Украиной, поэтому он продолжит выполнять для этого все необходимое.