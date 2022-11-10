Спецоперация 10 ноября 2022, 10:11 Эрдоган обозначил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит работу посредника в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Турция выбрала для себя роль посредника в конфликте между Россией и Украиной и продолжит выполнять для этого все необходимое. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, написало РИА «Новости».

«Турция продолжит работать в качестве посредника между Россией и Украиной», — заявил он.

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Эрдоган также заявил о высоком уровне доверия в отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Готов обсудить с Путиным ситуацию на Украине на предстоящем саммите „Большой двадцатки“ в случае его участия. Либо продолжим контакты по телефону», — добавил президент Турции.

Ранее Эрдоган неоднократно высказывался за начало переговоров между Россией и Украиной. По его словам, справедливый диалог двух стран поможет скорейшему завершению боевых действий, писал RT.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Ранее власти Индонезии сообщили, что Путин не приедет на мероприятие лично. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.