Мир 11 декабря 2022, 21:14 Турция пообещала Украине увеличить поставки гуманитарной помощи зимой Президент Турции Эрдоган пообещал Зеленскому увеличить поставки гуманитарной помощи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина получит дополнительные грузы гуманитарной помощи от Турции в зимние месяцы. Как сообщило агентство Anadolu, об этом в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Турции подчеркнул что намерен усилить поставки необходимых грузов для жителей Украины в «трудные зимние месяцы. Также он подчеркнул, что его супруга продолжает помогать прибывшим в Турцию украинским детям — сиротам.

Реклама

Отдельно Эрдоган рассказал про инициативу по расширению товаров для экспорта по зерновому коридору. Также он подчеркнул, что готов оказать содействие для организации зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Реклама

Это вторые телефонные переговоры турецкого лидера за воскресенье, 11 декабря. Днем Эрдоган пообщался с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил создание газового хаба, увеличение экспорта продовольствия через зерновой коридор.

Также главы государств обсудили вопросы энергетической безопасности и меры по борьбе с международным терроризмом.