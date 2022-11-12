12 ноября 2022, 13:29
Эрдоган сообщил о планах провести переговоры с Путиным
Президент Турции Эрдоган запланировал переговоры с Путиным в ближайшие 2-3 дня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью газете Milliyet.
«За оставшиеся дни до саммита „Большой двадцатки“ в Индонезии я попытаюсь переговорить с ним и спросить о том, какие шаги Россия планирует предпринять», — пояснил Эрдоган.
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Турецкий лидер отметил, что обсуждал с Путиным целесообразность его поездки на саммит G20 на Бали.
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«Тогда он попросил меня подождать, пока идет оценка ситуации. Потом они решили, что саммит посетит министр Сергей Лавров», — добавил он.
Ранее Эрдоган обвинил западные страны во главе с США в нападках на Россию, сообщили «Дни.ру».
Саммит G20 пройдет 15–16 ноября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что Путин не поедет на саммит и не подключится для выступления в онлайн-формате из-за напряженного графика.
СМИ писали, что Евросоюз и Великобритания задумали изолировать российскую делегацию на саммите, чтобы помешать ей встречаться с другими участниками мероприятия.
Турция
Реджеп Эрдоган
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Саммит G20 на Бали
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