Мир 12 ноября 2022, 03:40 Британия и ЕС задумали изолировать российскую делегацию на G20 — СМИ The Telegraph: Британия и ЕС задумали изолировать российскую делегацию на G20 РИА «Новости»

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Великобритания и Евросоюз решили бойкотировать выступления делегации из России на предстоящем саммите G20. Об этом написало издание The Telegraph со ссылкой на чиновников.

По словам собеседников газеты, страны Запада планируют изолировать Россию на переговорах. Для этого они решили игнорировать выступления делегации, а также мешать встречам с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими представителями страны.

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«Великобритания в целом не заинтересована в координации внешней политики с ЕС, но в данном вопросе у нас одна и та же цель», — заявил чиновник из внешнеполитической службы ЕС.

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На саммите представители Запада хотят призвать Россию к деэскалации конфликта на Украине. Евросоюз планирует дать понять, что российско-украинские переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для второй стороны.

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на индонезийском острове Бали. Президент России Владимир Путин решил не приезжать на переговоры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это связано с графиком российского лидера и его необходимостью быть в стране.