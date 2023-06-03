Мир 03 июня 2023, 22:48 Эрдоган сформировал новое правительство Турции Президент Турции Эрдоган сменил всех основных министров в новом правительстве РИА «Новости»

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Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил всех основных министров в новом кабмине. Работу сохранили лишь главы Минздрава и Минкульта страны. Об этом сообщил ТАСС.

На пост вице-президента Турции вместо Фуата Октая назначен Джевдет Йылмаз. В должности главы МИД теперь работает бывший начальник разведки Хакан Фидан. Ранее это место занимал Мевлют Чавушоглу.

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Начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер вступил в должность главы Минобороны, которую до этого занимал Хулуси Акар. Вместо Сулеймана Сойлу главой МВД страны стал губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании и официально вступил на пост турецкого лидера. Далее его ждал прием прибывших на инаугурацию зарубежных лидеров и представителей государств.

Эрдоган выиграл президентскую гонку и обогнал своего оппонента Кемаля Кылычдароглу, набрав более 52% голосов. Переизбранный глава Турции пообещал гражданам новый «золотой век». Это уже третий его президентский срок.