Мир 01 июня 2023, 12:04 Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции ЦИК Турции: Эрдоган признан победителем президентских выборов РИА «Новости»

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Реджеп Тайип Эрдоган официально признан победителем президентских выборов в Турции. Об этом сообщил глава ЦИК республики Ахмет Енер.

По его словам, комиссия рассмотрела все возражения относительно итогов голосования. Окончательные итоги направлены для публикации в официальной газете.

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«В соответствии с результатами Эрдоган набрал 52,18% и признан избранным президентом Турецкой Республики», — процитировал ТАСС Енера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам обработки 99,99% бюллетеней получил 51,92% голосов. Его оппонент — оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — набрал 48,08% голосов. Ожидается, что Эрдоган принесет присягу в парламенте уже 3–4 июня.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с переизбранием. Он обратил внимание на большой вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе. На инаугурации переизбранного турецкого лидера РФ представит председатель Госдумы Вячеслав Володин.