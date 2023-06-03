Мир 03 июня 2023, 15:48 Эрдоган вступил в должность президента Турции Эрдоган принял присягу и вступил в должность президента Турции РИА «Новости»

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Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании и официально занял должность президента Турции, сообщил ТАСС. Он будет занимать этот пост в течение ближайших пяти лет.

Исполняющий обязанности председателя парламента лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели вручил Эрдогану удостоверение президента.

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В президентском дворце Эрдоган примет прибывших на инаугурацию зарубежных лидеров и представителей. Вечером он объявит состав нового правительства.

Президент Турции Эрдоган выиграл очередные выборы. Во втором туре он набрал более 52% голосов и пообещал десяткам тысяч ликующих человек новый «золотой век». Это уже третий его президентский срок.

Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых периодов в истории Турции.

Однако лидеры некоторых западных стран не слишком рады победе Эрдогана. Они устроили «туристический шантаж» — граждане Турции стали массово получать отказы в оформлении шенгенских виз и разрешений для поездок в страны Запада. Президент пообещал ответить на это.