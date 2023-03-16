Мир 16 марта 2023, 14:27 Эрдоган решил продолжить попытки устроить переговоры Путина с Зеленским Президент Турции Эрдоган пообещал сохранять контакты с Путиным и Зеленским по переговорам РИА «Новости»

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Заключение зерновой сделки и обмен военнопленными показали, что Россия и Украина могут найти общий язык. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил продолжить контактировать с лидерами обеих стран и пытаться организовать их переговоры, сообщил ТАСС.

«Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине, я продолжаю на постоянной основе поддерживать контакты с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским», — сказал он на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

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Эрдоган пообещал и впредь прилагать усилия для организации переговоров между президентами России и Украины.

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Турецкий лидер напомнил о реализованных инициативах — черноморском зерновом соглашении и обмене военнопленными. Он сказал, что их провели с участием его страны. Это показало, по мнению Эрдогана, что стороны конфликта способны найти общий язык.

Ранее при посредничестве Турции заключили зерновую сделку о вывозе продовольствия из портов Украины и снятии ограничений на экспорт сельхозпродукции России. Несмотря на многочисленные проблемы, ее предложили продлить после 18 марта на 60 дней.