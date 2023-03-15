Мир 15 марта 2023, 15:46 Турция заявила о переговорах по продлению зерновой сделки Глава Минобороны Турции: страна ведет переговоры по продлению зерновой сделки

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Минобороны Турции ведет переговоры с целью увеличения сроков действия зерновой сделки с 60 до 120 дней. Об этом заявил глава министерства Хулуси Акар, сообщил ТАСС.

По словам Акара, переговоры ведутся с российской и украинской сторонами на техническом уровне. Кроме того, продолжаются встречи на уровне глав министерств обороны.

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«Продолжать реализацию этих договоренностей действительно очень важно. Мы продолжим наши контакты о продлении не на два месяца, а на 120 дней», — заявил Акар.

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Министр добавил, что ООН солидарна с Турцией по вопросу продления зерновой сделки. Он выразил надежду на положительное и скорое решение этого вопроса.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней на прежних условиях. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше добиваться выполнения всех обязательств по договору.

При этом заместитель министра иностранных дел страны Сергей Вершинин заявил, что Россия выступает против расширения зерновой сделки, которую так продвигает киевский режим. Он отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности в мире важно разблокировать экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.