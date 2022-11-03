Эрдоган оценил количество газа на месторождении в Черном море | 360°

Мир 03 ноября 2022, 05:56 Эрдоган оценил количество газа на месторождении в Черном море Президент Турции Эрдоган: на месторождении в Черном море более 540 млрд кубометров газа РИА "Новости"

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В ноябре этого года Турция завершит строительство трубопровода, по которому добытый в Черном море газ поступит в национальную газовую систему. По предварительным оценкам, запасы газа на месторождении составляют более 540 миллиардов кубометров газа. Об этом в интервью телеканалу A Haber рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«BOTAŞ (Госкомпания Турции — прим. ред.) в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе», — сообщил турецкий лидер.

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Он отметил, что разведанные запасы месторождения газа Сакарья составляют 540 миллиардов кубометров, причем эта цифра не окончательная. По словам Эрдогана, Турции поступают предложения по сотрудничеству в разведке, добыче и транспортировке углеводородов.

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Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой создание нового газового хаба в Турции, чтобы направить транзит газа с «Северных потоков» в черноморский регион. Местом нового газового хаба в Турции, вероятнее всего, станет Тракья, регион на северо-западе страны, предположил Эрдоган.