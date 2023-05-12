Мир 12 мая 2023, 16:38 Эрдоган пристыдил лидера турецкой оппозиции за слова о вмешательстве России в выборы Эрдоган пристыдил лидера оппозиции Кылычдароглу за обвинение РФ во вмешательстве в выборы РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу, обвинившего Россию во вмешательстве в президентские выборы. Турецкий лидер сделал соответствующее заявление на митинге в Стамбуле, его транслировал канал TRT.

«Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?» — обратился к оппоненту Эрдоган.

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Соперник турецкого лидера заявил о вмешательстве России в выборы после того, как действующий президент на выступлении перед сторонниками показал видео, где лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу.

Лидер турецкой оппозиции написал в Twitter, что за монтажом этого ролика якобы стоят «русские друзья». По мнению соперника Эрдогана, видео создали при помощи технологии Deep Fake.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страна решительно опровергает заявление о вмешательстве в выборы президента Турции. По словам представителя Кремля, такую информацию Кылычдароглу могли предоставить только лжецы.