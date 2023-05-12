Мир 12 мая 2023, 02:32 Лидер оппозиции Турции обвинил Россию в заговоре Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре Pxhere

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Оппозиционный кандидат в президенты Турции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре и призвал убрать руки от республики. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране», — написал он.

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Политик рекомендовал российской стороне, если она хочет продолжения дружбы с Турцией после 15 мая, «держать руки подальше от турецкого государства». При этом Кылычдароглу добавил, что Турция как и раньше выступает за сотрудничество и дружбу с Россией.

Свое заявление политик сделал после того, как действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал ролик, в котором лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. Видео турецкий лидер показал во время своего выступления перед сторонниками.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Кемаля Кылычдароглу называют главным конкурентом Эрдогана.

До этого Кылычдароглу пригласил снявшего свою кандидатуру Мухаррема Индже присоединиться к оппозиционному блоку. Он призвал оставить «в стороне старые обиды и недовольства», уточнил RT.