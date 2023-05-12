Мир 12 мая 2023, 13:41 Россия не намерена вмешиваться в выборы в Турции — Песков Пресс-секретарь Песков опроверг вероятное вмешательство России в выборы в Турции РИА «Новости»

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Информация о вероятном вмешательстве России в выборы в Турции является ложной, страна дорожит отношениями со своим партнером. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля, его слова привел ТАСС.

Таким образом Песков ответил на заявление кандидата на пост президента Турции Кемаля Кылычдароглу, который в соцсетях призвал российскую сторону не вмешиваться в выборы.

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«Мы решительно опровергаем такие заявления. Официально заявляем, что о вмешательстве не может быть речи. Такую информацию господину Кылычдароглу могли предоставить только лжецы», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков отметил, что Россия бережно дорожит своими отношениями с Турцией, поскольку она занимает ответственную позицию по ряду мировых и региональных проблем.

«Позиция республики нам импонирует. Турция все это время занимала суверенную и продуманную позицию по целому ряду вопросов», — добавил он.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Кылычдароглу называют главным конкурентом нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.