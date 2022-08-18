Россия смягчила условия для организации очных переговоров лидера страны Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.

Раньше в РФ, по данным собеседников телеканала, говорили о необходимости составления дорожной карты до проведения переговоров на высшем уровне делегаций обеих стран. Теперь российская сторона согласна на ее обсуждение непосредственно во время встречи президентов.

«Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по ее реализации», — отметил один из источников.

По данным журналистов, о возможности организации очной встречи с Зеленским Путин сказал президенту Турции на прошедших переговорах в Сочи.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 18 августа, прибыл на Украину. Он провел трехстороннюю встречу с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Главными темами переговоров стали вопросы об урегулировании ситуации на Украине и реализации продуктовой сделки.