Мир 12 мая 2023, 23:12 Эрдоган пообещал защитить Россию от нападок турецкой оппозиции Эрдоган заявил о важности отношений с Россией после нападок турецкой оппозиции на страну РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Стамбуле заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на российского президента Владимира Путина и на Россию. Слова турецкого лидера привело РИА «Новости».

«Бай-бай Кемаль (речь идет о лидере турецкой оппозиции и кандидаты в президенты страны Кемале Кылычдароглу) совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить», — заявил Эрдоган. Он отметил, что отношения с Россией не менее важны для Турции, чем отношения с Вашингтоном.

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Эрдоган пристыдил Кылычдароглу, обвинившего Россию во вмешательстве в президентские выборы. Он обратился к нему с вопросом, что тот ответил, если Эрдоган скажет, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания.

Оппозиционный политик до этого заявил о вмешательстве России в турецкие выборы после того, как Эрдоган на выступлении перед сторонниками показал видео, где лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. По мнению политика, за монтажом этого ролика якобы стоят «русские друзья».