Святая София снова станет мечетью

«Госсовет Турции (высший судебный орган страны) отменил решение 24 ноября 1934 года кабинета министров Ататюрка о переводе Айя-Софии в музей», — говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что примет решение о статусе собора Святой Софии в зависимости от решения Госсовета.

Ранее официальный представитель главы государства Ибрагим Калын напомнил, что собор трижды за всю историю менял свой статус. Сначала он был православным храмом, после этого стал мечетью, а потом собором.

При этом он отметил, что на посещениями туристами изменение статуса никак не скажется.

«Открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях. Одно не противоречит другому», — подчеркнул он.

По словам Калына, музейный статус комплекса наиболее далек от его первоначальной сущности.

Против изменения статуса Святой Софии выступила Русская православная церковь. Глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал решение турецких властей возвращением во времена Средневековья. Он призвал с уважением относиться к чувствам верующих всего многоконфессионального мира.

Собор Святой Софии построили в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. После падения Византийской империи и перехода Константинополя под власть османов в 1453 году здание превратили в мечеть. В 1934 году после декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в соборе открыли музей.