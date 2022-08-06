Читатели Haber7 поддержали решение Турции и России о расчете в национальных валютах
Некоторые читатели издания Haber7 положительно оценили сотрудничество России и Турции. Президенты этих стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились начать расчеты за газ в рублях и лирах, сообщило РИА «Новости».
«Давайте не будем использовать доллары, друзья, это единственный способ уничтожить США», — написал один из них.
«Продадим овощи и фрукты в Россию за турецкие лиры», — предложил другой.
«Доллары и евро стоят не дороже мочи. Я одалживаю друзьям деньги только в турецких лирах, чтобы потушить огонь иностранной валюты», — добавил третий.
Путин и Эрдоган провели переговоры 5 августа. Во время встречи они договорились о начале частичной оплаты российского газа в рублях. Также президенты решили наращивать объем российско-турецкой торговли и идти друг другу навстречу в вопросах энергетики.