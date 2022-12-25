Мир 25 декабря 2022, 22:18 Эрдоган оценил роль Запада в кризисе на Украине Президент Турции Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине РИА «Новости»

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Запад только активизировал провокации и не пытался быть посредником в украинском кризисе, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил на встрече с турецкой молодежью в Эрзуруме. Трансляция выступления велась на странице Эрдогана в Twitter.

«К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы как Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором», — сказал турецкий лидер.

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Целью зерновой инициативы, по словам Эрдогана, была поставка продовольствия в нуждающиеся страны.

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Также в ходе своего выступления Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция и Россия в ближайшее время предпримут шаги для начала экспорта удобрений из РФ. Главным вопросом 2023 года турецкий лидер назвал разработку газового месторождения в Черном море.

Также в телефонных переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Эрдоган заявил, что Турция на самом высоком уровне держит курс на поддержку дипломатических контактов с Россией и Украиной. На переговорах политики говорили о турецко-голландских отношениях. В ходе разговора стороны затронули и региональные вопросы.