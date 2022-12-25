25 декабря 2022, 21:55
Эрдоган анонсировал совместные шаги с Москвой для начала экспорта удобрений из России
Президент Турции Эрдоган анонсировал шаги с Москвой для начала экспорта удобрений из РФ
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уверен в том, что в ближайшее время Турция и Россия предпримут шаги для начала экспорта удобрений из РФ. Об этом он сказал в ходе встречи с турецкой молодежью в Эрзуруме. Его слова привел ТАСС.
«Ситуация с поставками удобрений [из России] более напряженная [по сравнению с вывозом агропродукции с Украины через зерновой коридор в Черном море]. Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу», — сказал турецкий лидер.
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Главным вопросом предстоящего года Эрдоган назвал разработку газового месторождения в Черном море. Над ним, по словам президента республики, будет работать правительство Турции.
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Ранее Эрдоган анонсировал новые данные по газовому месторождению в Черном море. Глава государства пообещал озвучить «интересные новости» по теме газодобычи 26 декабря.
Запасы газовых месторождений в Черном море составляют порядка 540 миллиарда кубических метров, следует из данных турецкой стороны. На начальном этапе только в Сакарье планируется получать 10 миллионов кубических метров газа в сутки, или до четырех миллиардов кубометров в год.
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