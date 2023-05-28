Мир 28 мая 2023, 19:41 Эрдоган сохранил лидерство после обработки 54% бюллетеней ЦИК Турции: Эрдоган набрал 54,47% голосов после обработки половины бюллетеней РИА «Новости»

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранил лидерство во втором туре выборов главы государства. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, по итогам обработки 54% бюллетеней, за Эрдогана проголосовали 54,47% избирателей.

Единый кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил поддержку 45,53% участников голосования.

В Центризбиркоме Турции подчеркнули, что это предварительные данные. Изначально ведомство ввело мораторий на публикацию итогов голосования до 19:00. Но ограничение сняли спустя чуть более часа после закрытия участков.

После обработки трети бюллетеней разрыв между кандидатами на пост турецкого лидера составлял 18,4%. Сейчас он сократился до 8,94%.

Такая же картина наблюдалась в первом туре, по итогам которого действующий президент Турции получил 49,24% голосов, а его конкурент Кылычдароглу — 45,07%.

Избирательные участки закрыли в 17:00. По всей Турции установили порядка 191 тысячи урн для голосования, число избирателей превысило 60 миллионов человек.