Мир 01 февраля 2023, 20:49 Бойцы ВСУ пройдут ускоренный курс управления танками Leopard Глава Минобороны Германии Писториус: обучение ВСУ на танках Leopard пройдет в Мюнстере Викимедиа

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Курсы по управлению танками Leopard для украинских военных начнутся в ближайшее время и пройдут на военной базе в Мюнстере, где ранее их обучали обращаться с боевыми машинами пехоты Marder. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится», — предупредил глава оборонного ведомства.

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Министр пояснил, что курс обучения окажется сжатым и украинские военные получат только самые необходимые навыки.

Германия объявила о готовности передать Украине более 14 танков Leopard из своих запасов. Кроме того, страна уже дала согласие на передачу ВСУ боевых машин собственного производства, которые стоят на балансе других государств.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что готов передать Украине немецкие танки Leopard без согласия Германии.