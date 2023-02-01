Мир 01 февраля 2023, 19:01 Украина заявила о своем праве просить у Германии больше оружия Замглавы МИД Украины Мельник: ВСУ должны получить от Германии еще больше оружия The official website of the U.S. Air Force

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Украина обладает правом требовать, чтобы ФРГ направила ей еще больше вооружения. С таким заявлением выступил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства страны Андрей Мельник, сообщило «Военное дело».

По его словам, немецкие власти напрасно надеются на то, что их военная помощь ВСУ закончится после поставок танков Leopard. Мельник заверил, что украинские власти могут просить у Германии намного больше.

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«Почти год длились эти роды танковые, а теперь выходит, что можно выдохнуть, расслабиться —и больше ничего не ждите. Это неправда!» — отметил он.

Мельник уже не первый раз высказывается по поводу военной помощи Украине. В интервью RND дипломат заявлял, что обещанные ФРГ БМП Marder могут стать лишь «первым нарушением табу», после этого немецкая сторона должна организовать поставки и других видов вооружений, включая танки и подлодки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщил, что категорически не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Он отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта между НАТО и Россией.