Эрдоган назвал позором лицемерное поведение Запада по отношению к голодающим в Африке | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:49 Эрдоган назвал позором лицемерное поведение Запада по отношению к голодающим в Африке Президент Турции Эрдоган заявил о договоре с Путиным о бесплатном зерне для бедных стран piqsels

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позором попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке. Об этом сообщил ТАСС.

Эрдоган заявил, что игнорируются страдания миллионов людей.

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«К сожалению, не предпринимается никаких усилий, чтобы положить конец этим трагедиям, которые приводят миллионы людей к смерти. Позорно, что западные страны, которые дают уроки гуманности остальному миру, остаются равнодушными к этой трагедии», — сказал он.

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Турецкий лидер отметил, что в его стране не удивляются поведению европейцев в связи с их менталитетом. По его словам, Африка, Азия и Латинская Америка нужны Западу только как источники дешевой рабочей силы, золота и нефти.

Эрдоган также рассказал, что Турция и Россия договорились поставлять продовольствие в нуждающиеся страны бесплатно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Эрдогана последовательным и надежным партнером, «хоть и непростым». Он отметил, что тот никогда не позволяет сесть себе на шею. Эрдоган поблагодарил Путина за искренние слова о нем и Турции.