Эрдоган поблагодарил Путина за искренние слова о нем и Турции | 360°

Мир 01 ноября 2022, 18:16 Эрдоган поблагодарил Путина за искренние слова о нем и Турции Президент Турции Эрдоган поблагодарил Путина за высказывания на «Валдае» flickr

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за искренние высказывания о нем и Турции. Об этом сообщил ТАСС.

Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал Эрдогана сильным лидером и непростым, но последовательным и надежным партнером, не позволяющим сесть себе на шею. Он также отметил, что у Турции и России совпадают векторы и интересы, в том числе в сфере туризма, сельского хозяйства и строительства.

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«Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за искренние высказывания о Турции и о нем, сделанные во время выступления на заседании дискуссионного клуба „Валдай“, — рассказали в канцелярии президента Турции по итогам телефонных переговоров между Эрдоганом и Путиным.

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Ранее глава Министерства природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Денмез заявил о начале строительных работ международного газового хаба во Фракии. В то же время министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати напомнил Евросоюзу о приближающейся зиме и зависимости от российского газа. По его словам, страна готова разгрузить весь мир, особенно Европу, в газовой борьбе.