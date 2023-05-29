Мир 29 мая 2023, 01:02 Эрдоган назвал острую проблему Турции и пообещал ее решить Эрдоган назвал высокую инфляцию острой проблемой Турции и пообещал снизить ее уровень Pxhere

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал самым неотложным вопросом ближайших дней устранение проблем роста цен, вызванных инфляцией. Лидер страны пообещал снизить высокую инфляцию, сообщило РИА «Новости».

«Самым неотложным вопросом ближайших дней является устранение проблем роста цен, вызванных инфляцией, и устранение проблем в благосостоянии», — заявил Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.

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Турецкий лидер напомнил, что во время его премьерства в Турции снизили процентные ставки до 4,6, а инфляция до 6,2. При этом оппозиция, по его словам, «только говорит и говорит».

«Если мы это сделали, мы сделаем это снова. Да, процентная ставка снижена до 8,5, и инфляция тоже снизится», — сказал Эрдоган.

После второго тура выборов главы государства Эрдоган заявил о «великой победе» страны и «начале века» республики. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что прошедшее голосование стало «одним из самых несправедливых периодов в истории». По его мнению, выборы продемонстрировали волю народа «сменить авторитарную власть».