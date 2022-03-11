Эрдоган назвал недопустимыми нападки на представителей культуры РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «совершенно недопустимыми» нападки на людей российского происхождения и представителей российской культуры. Выступая на открытии дипломатического форума в Анталье, он назвал такие действия «фашистскими», передал ТАСС.

«Посмотрите на ситуацию, как дирижера филармонического оркестра в Германии увольняют как друга Путина. Разве это чепуха? Произведения Достоевского запрещают. Разве это чепуха?» — обратился к присутствующим турецкий президент.

Накануне Эрдоган сравнил происходящее с охотой на ведьм.

Ранее Минкультуры представило обращение к деятелям культуры с предложением об объединении на фоне кризиса на Украине и давления Запада. Заявление выпустил Союз национальных творческих коллективов. Авторы обращения заявили, что на фоне несправедливых санкций и экономических ограничений страны Запада потребовали от российских артистов публично осудить действия нашей страны. У тех, кто отказывается подчиниться, отменяют выступления и концерты.

За последнюю неделю в СМИ появились сообщения об уголовных делах, возбужденных Генпрокуратурой Украины в отношении ряда российских деятелей культуры. В СК РФ решили возбудить дело по факту незаконного привлечения российских артистов к уголовной ответственности.