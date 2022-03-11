Эрдоган назвал недопустимыми нападки на представителей культуры РФ
Президент Турции Эрдоган назвал недопустимыми нападки на представителей культуры РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «совершенно недопустимыми» нападки на людей российского происхождения и представителей российской культуры. Выступая на открытии дипломатического форума в Анталье, он назвал такие действия «фашистскими», передал ТАСС.
«Посмотрите на ситуацию, как дирижера филармонического оркестра в Германии увольняют как друга Путина. Разве это чепуха? Произведения Достоевского запрещают. Разве это чепуха?» — обратился к присутствующим турецкий президент.
Накануне Эрдоган сравнил происходящее с охотой на ведьм.
Ранее Минкультуры представило обращение к деятелям культуры с предложением об объединении на фоне кризиса на Украине и давления Запада. Заявление выпустил Союз национальных творческих коллективов. Авторы обращения заявили, что на фоне несправедливых санкций и экономических ограничений страны Запада потребовали от российских артистов публично осудить действия нашей страны. У тех, кто отказывается подчиниться, отменяют выступления и концерты.
За последнюю неделю в СМИ появились сообщения об уголовных делах, возбужденных Генпрокуратурой Украины в отношении ряда российских деятелей культуры. В СК РФ решили возбудить дело по факту незаконного привлечения российских артистов к уголовной ответственности.