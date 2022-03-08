СК РФ разберется с преследованиями российских звезд на Украине

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного привлечения российских артистов к уголовной ответственности Генпрокуратурой Украины. Об этом сообщили на сайте ведомства.

За последнюю неделю в СМИ появились сообщения об уголовных делах, возбужденных на Украине в отношении ряда российских деятелей культуры. В ряде материалов приводилась ссылка на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову, которая сообщила у себя в соцсетях о преследовании и заочном аресте ряда артистов из России по делу о якобы посягательстве на территориальную целостность.

В СК назвали совершенно очевидным то, что россиян пытаются привлечь к уголовной ответственности на Украине абсолютно безосновательно и незаконно. В связи с этим Бастрыкин поручил Главному следственному управлению завести дело в отношении чиновников украинской Генпрокуратуры по статьям о незаконном привлечении заведомо невиновных людей к ответственности и незаконном заключении под стражу.

Ранее Николая Баскова заочно арестовали на Украине по подозрению в пропаганде. Кроме того, в Незалежной также заочно арестовали Олега Газманова, писала «Газета.ru». Заочно арестовали и Тину Канделаки, которую вместе с Газмановым еще и пригрозили объявить в международный розыск, передавало РИА ФАН. Также подозреваемым в госизмене оказался депутат Рады Илья Кива, сообщал RT.