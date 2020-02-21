Эрдоган назвал конфликт в Идлибе войной

Турция ввела свою армию в сирийскую провинцию Идлиб. То, что происходит сейчас в регионе — самая настоящая война.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что глава Сирии Башар Асад организовал в стране режим насилия. «Мы уже начали там (в Идлибе — прим. ред.) свои действия», — приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.

Руководитель Турции добавил, что вечером 21 февраля он собирается созвониться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить обострившуюся ситуацию в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что результат этого разговора определит дальнейшие решения Турции, которая не собирается отходить от своих позиций. По данным Эрдогана, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель предложили Путину провести 5 марта в Стамбуле четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о «здоровом диалоге» между Анкарой и Москвой по ситуации в Сирии и попросил Россию отойти в сторону в сложившейся ситуации.

20 февраля при поддержке турецких войск боевики пошли в атаку на позиции правительственной армии Сирии в Идлибе. Российские бомбардировщики Су-24 ударили по террористам и уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов.