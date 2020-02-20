Российские бомбардировщики ударили по террористам в Сирии

Су-24 российских ВКС нанесли удар по террористам в Сирии, чтобы предотвратить их атаку. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время удара российские военные уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов боевиков. Поддержка боевых самолетов помогла правительственной армии Сирии отбить атаку террористов.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — приводит «Интерфакс» сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон. Боевики начали атаку при поддержке турецких военных.

Российская сторона призвала Турцию немедленно прекратить поддержку террористов в Сирии, чтобы не допустить подобных инцидентов.

Ранее стало известно, что Анкара решила снова начать военные действия в Идлибе. Турецкие войска уже начали наступление на Найраб, который находится под контролем войск Башара Асада.