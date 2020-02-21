Турция попросила Россию отойти в сторону в Идлибе

Турецкие военные вступили в открытое столкновение с армией Башара Асада в сирийском Идлибе. Ситуация накалилась до предела. Противоречивый глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о «здоровом диалоге» между Анкарой и Москвой по ситуации в Сирии. В то же время, он попросил Россию отойти в сторону.

В эфире телеканала CNN Turk Акар заявил, что основная цель Турции в Идлибе — это правительственные войска. Анкара ни в коем случае не хочет никаких проблем и столкновений с Россией. Однако решить все вопросы в этой провинции можно будет, если Россия не станет вмешиваться в ситуацию и отойдет в сторону. Акар добавил, что Москва и Анкара наладили хорошие отношения и обо всем договорились.

«Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией», — заявил турецкий министр обороны.

20 февраля бомбардировщики ВКС России ударили по террористам, которые пошли в атаку на сирийскую армию при поддержке турецких военных. Российские летчики уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов боевиков. Солдаты Асада смогли остановить наступление при поддержке с воздуха. После этого российская сторона призвала Турцию немедленно прекратить поддержку террористов в Сирии, чтобы больше не допустить подобного.