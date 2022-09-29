Эрдоган назвал ядерную войну катастрофой | 360°

Все новости

Спецоперация

29 сентября 2022, 02:31

Россиянам напомнили о предельном возрасте подпадающих под частичную мобилизацию рядовых

Мир

29 сентября 2022, 02:18

Угрозы в адрес России прослеживаются в словах чиновников США о ядерном оружии — Антонов

Реклама

Мир

29 сентября 2022, 02:13

ЕС запланировал запретить ввоз туалетной бумаги и мыла из России

Эксклюзив

29 сентября 2022, 01:51

Американцы стали выковыривать микросхемы из старых радиоприемников для создания оружия

Мир

29 сентября 2022, 01:48

США получили удар от союзников в Тихом океане — СМИ

Эксклюзив

29 сентября 2022, 01:31

«Убили мальчика на его глазах». Мать выжившего ученика рассказала о стрельбе в школе Ижевска

Мир

29 сентября 2022, 01:28

Серия взрывов прогремела в Херсоне — СМИ

Криминал

29 сентября 2022, 01:09

Житель Нижнего Новгорода получил срок за похищение и изнасилование девушки

Общество

29 сентября 2022, 00:52

Уклонистов напугали системой распознавания лиц. Но камеры ловят только опасных преступников

Мир

29 сентября 2022, 00:11

Эрдоган назвал ядерную войну катастрофой

Президент Турции Эрдоган: ядерная война приведет к катастрофе

Читать 360tv в

Начало ядерной войны приведет к катастрофе, поэтому проблемы необходимо решать дипломатическим путем. Такую точку зрения выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с журналистами.

«Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться», — процитировало Эрдогана РИА «Новости».

Реклама

По словам турецкого лидера, решение проблем дипломатическим путем является самым правильным шагом.

Реклама

Ранее Эрдоган заявил о планах созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Телефонные переговоры намечены на четверг, 29 сентября. Глава Турции намерен обсудить с российским коллегой украинский кризис и проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Голосование о вхождении четырех регионов в состав России завершилось во вторник, 27 сентября. Главы народных республик и областей уже прибыли в Москву для подписания необходимых документов. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал этот процесс историческим.

Реджеп Эрдоган

Войны

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама