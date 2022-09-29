Эрдоган назвал ядерную войну катастрофой | 360°

Мир 29 сентября 2022, 00:11 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган назвал ядерную войну катастрофой Президент Турции Эрдоган: ядерная война приведет к катастрофе Unsplash

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Начало ядерной войны приведет к катастрофе, поэтому проблемы необходимо решать дипломатическим путем. Такую точку зрения выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с журналистами.

«Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться», — процитировало Эрдогана РИА «Новости».

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По словам турецкого лидера, решение проблем дипломатическим путем является самым правильным шагом.

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Ранее Эрдоган заявил о планах созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Телефонные переговоры намечены на четверг, 29 сентября. Глава Турции намерен обсудить с российским коллегой украинский кризис и проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Голосование о вхождении четырех регионов в состав России завершилось во вторник, 27 сентября. Главы народных республик и областей уже прибыли в Москву для подписания необходимых документов. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал этот процесс историческим.

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