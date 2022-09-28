Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 23:25 Поделиться Telegram

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Viber Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву Unsplash

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Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву после завершения референдумов. В столицу они приехали для принятия исторического решения, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это конечно уже история, но со счастливым концом. Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что в ближайшее время все четыре региона станут новыми субъектами страны. О подписании документов замглавы администрации пообещал сообщить совсем скоро.

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«Но это уже будет совсем другая страна и совсем другая история», — заключил Стремоусов.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. По итогам голосования подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей захотели, чтобы регионы стали российскими. За проведением референдумов следили международные наблюдатели. Они не зафиксировали никаких нарушений.

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