Мир 12 марта 2024, 14:47 Россия отреагировала на решение Швейцарии конфисковать ее активы Посла Швейцарии вызвали в МИД из-за решения о конфискации активов России Unsplash

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МИД России 12 марта вызвал посла Швейцарии Марти Ланг из-за решения парламента страны о разработке механизма конфискации российских активов. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Российская сторона заявила протест и решительно осудила шаг властей Швейцарии, которые грубо попрали международное право в отношении государственного иммунитета.

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«Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного „репарационного механизма“ будет являться ничем иным, как воровством», — подчеркнули в МИД.

Если Швейцария решится на практические шаги по конфискации активов, то Россия введет ответные меры, подытожили в ведомстве.

Швейцарские сенаторы одобрили законопроект об использовании замороженных средств Банка России для Украины. Речь идет о сумме порядка 8,5 миллиарда долларов.